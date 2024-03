Remont, wódka i gotówka. 47-latek oskarżony o próbę przekupstwa egzaminatora białostockiego WORD. Za pomyślny wynik

Musiał zareagować egzaminator. Chwycił kierownicę i odbił auto, żeby uniknąć kolizji. Dla 47-latka oznaczało to koniec egzaminu i powrót do ośrodka "na tarczy". Kandydat na kierowcę postanowił jednak negocjować. Jeszcze w samochodzie miała paść korupcyjna propozycja. Tak ustalili śledczy.

- Oskarżony obiecał udzielić korzyści majątkowej w postaci wykonania remontu mieszkania, wręczenia alkoholu oraz bliżej nieokreślonej kwoty pieniężnej pełniącemu funkcję publiczną egzaminatorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku w Białymstoku w związku z pełnieniem tej funkcji, w celu skłonienia go do naruszenia przepisów i do kontynuowania części praktycznej egzaminu pomimo wystąpienia przesłanek do jego przerwania - poinformował we wtorek (5.03) Wojciech Zalesko, szef Prokuratury Rejonowej Białystok-Południe.