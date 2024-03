Rektor Politechniki Białostockiej podziękowała za szczególną aktywność pracownikom

Osoby zatrudnione na Politechnice Białostockiej, które w 2023 roku były szczególnie aktywne w prowadzeniu badań oraz zaangażowani w publikacje i patenty, wzięli udział w zorganizowanej w piątek (8 marca) w reprezentacyjnej Auli Dużej przy Wydziale Elektrycznym uroczystości.

Podziękowania od prof. Marty Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej, odebrało w sumie 125 pracowników naukowych uczelni. Nagrodziła ona również ośmiu doktorantów Szkoły Doktorskiej PB.

– Publikacje bardzo wysokiej jakości zawsze będą bardzo ważne i doceniane – zwróciła się do zebranych na uroczystości prof. Kosior-Kazberuk. – To dzięki państwa pracy nasza uczelnia pojawiła się w licznych rankingach międzynarodowych. Twórcy rankingów czerpią dane z baz niezależnych od nas. Równie ważna jest cytowalność prac. Wśród nas jest wiele osób należących do ścisłej czołówki naukowców. W Politechnice Białostockiej doceniamy zarówno znaczenie badań aplikacyjnych, zlecanych przez otoczenie społeczno-gospodarcze, jak i badania podstawowe, których wyniki owocują ważnymi publikacjami. Doceniamy także osoby, które wolą specjalizować się w rozwiązaniach patentowych czy wdrożeniach. Dziękuję państwu za działania w roku 2023 i gratuluję wspaniałych wyników. To państwo tworzą potencjał naukowy naszej uczelni.