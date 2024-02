Pululu bohaterem Jagiellonii. Jego dwa gole wprowadziły Żółto-Czerwonych do półfinału. Zobacz zdjęcia fanów Jagi!

7280 kibiców zjawiło się do na trybunach Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej, by w deszczowe popołudnie, poprowadzić Jagiellonię do półfinału Fortuna Pucharu Polski.

Mecz z 15. drużyną ekstraklasy dla jej lidera nie był łatwym spotkaniem. Żółto-Czerwoni posiadali przewagę, ale kielczanie bardzo groźnie kontratakowali. To Korona jako pierwsza strzeliła gola, odpowiedział Pululu w 80 minucie i w ostatniej z trzech doliczonych minut dogrywki.

