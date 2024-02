Dwa gole Pululu i już tylko jeden mecz do finału Pucharu Polski. Jagiellonia w ostatniej minucie dogrywki pokonała Koronę Kielce 2:1

Pierwsza połowa przebiegała pod znakiem dominacji Jagiellonii. Żółto-Czerwoni grali swoja piłkę, kombinacyjną z dużą wymianą piłki na małym terenie. Niestety, mimo kilku dogodnych sytuacji nie potrafili oni zmusić do kapitulacji bramkarza Korony, byłego Jagiellończyka, Xaviera Dziekońskiego.

- Zmiany te nie nie są spowodowane tym, że gramy w Pucharze Polski, ale po prostu to wynika z obserwacji zawodników na treningach. Wielu piłkarzy pracuje na swoje szanse i dziś je dostają. Na pewno to zwiększy jeszcze rywalizację w zespole - powiedział przed meczem pucharowym dla stacji Polsatu Sport białostocki szkoleniowiec.

Jagiellończycy przyśpieszyli tempo rozgrywania akcji i w 80 minucie, po prostopadłym podaniu, Pululu z bliska doprowadził do wyrównania. Remisowy wynik utrzymał się końca 90 minut i sędzia zarządził dogrywkę.

W 57 minucie trener Siemieniec dokonał trzech zmian. Nim na dobre do gry weszli Pululu, Nene i Wdowik Jagiellonia straciła bramkę. Po fatalnym podaniu Skrzypczaka, Korona przejęła piłkę, otrzymał ją idealnym podaniem Martin Remacle, który pewnym strzałem pokonał Abramowicza.

Dogrywka, prowadzona w szybkim tempie, była bardzo dramatyczna. Sędzia doliczył do niej trzy minuty i w ostatniej z nich po rzucie rożnym wykonanym przez Bartłomieja Wdowika, Pululu po raz drugi trafił do siatki i Jagiellonia pokonując 2:1 Koronę Kielce awansowała do półfinału Pucharu Polski.

Jagiellonia Białystok - Korona Kielce 2:1 (1:1, 0:0).

Bramki: 0:1 Martin Remacle 58, 1:1 Pululu 80, 2:1 Pululu 120.

Jagiellonia: Sławomir Abramowicz - Michal Sáček, Mateusz Skrzypczak, Adrián Diéguez, Jakub Lewicki (57. Bartłomiej Wdowik) - Dominik Marczuk (80.. Tomasz Kupisz), Taras Romanczuk, Aurélien Nguiamba (57. Nené), Jarosław Kubicki (57. Afimico Pululu), Kristoffer Hansen (67. Wojciech Łaski) - Jesús Imaz.

Korona: Xavier Dziekoński - Marcus Godinho, Dominick Zator, Miłosz Trojak (46. Piotr Malarczyk), Marcel Pięczek - Jacek Podgórski (46. Nono), Martin Remacle, Yoav Hofmeister, Danny Trejo (68. Mateusz Czyżycki), Mariusz Fornalczyk (83. Dawid Błanik) - Adrián Dalmau (46. Jewgienij Szykawka).

Żółte kartki: Pululu (Jagiellonia); Czyżycki (Korona)

Sędziował: Tomasz Musiał (Kraków).

Widzów: 7280.