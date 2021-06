Przy Uniwersytecie w Białymstoku powstanie Rada Dyrektorów Szkół Średnich

Przedstawiciele władz uczelni oraz dyrektorzy szkół średnich z Białegostoku, Suwałk i Łomży, spotkali się, by wspólnie zastanowić się, co zrobić, by młodzi ludzie chcieli kształcić się i realizować zawodowo w naszym regionie.

Aby ułatwić wzajemny przepływ informacji i dalsze rozmowy, uczelnia chce utworzyć Radę Dyrektorów Szkół Średnich.

- Chcemy zaproponować Państwu nowe formy współpracy. Liczymy, że będziemy częściej obecni w Państwa placówkach, a Wy i Wasi uczniowie – na uniwersytecie, partycypując w naszych przedsięwzięciach - zwrócił się do dyrektorów prof. Robert Ciborowski, rektor UwB.

Zachęcał dyrektorów do wykorzystywania na potrzeby różnych szkolnych inicjatyw uczelnianej infrastruktury, nie tylko edukacyjnej, taki jak aule, hala sportowa, przestrzeni Uniwersyteckiego Centrum Kultury oraz nowo wybudowanej siedziby Biblioteki Uniwersyteckiej. Natomiast wsparciem w kształceniu uczniów może służyć Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze, baza naukowo-dydaktyczna w Gugnach czy Uniwersyteckie Centrum Astronomii, które niebawem otworzy swoje podwoje przed miłośnikami wiedzy o niebie