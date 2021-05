Przerwa w dostawie wody w Wasilkowie i okolicy. Sprawdź, gdzie w piątek [7.05.2021] planowane są wielogodzinne przerwy w dostawie wody?

Władze Białegostoku nie zgodziły się na kampanię Akcji Demokracji w autobusach. Lewicowi aktywiści uznali to za próbę ocenzurowania

"Każdy kto jest tu, jest stąd". To hasło w kilku językach Akcja Demokracja umieściła na plakatach z okazji święta pracy. Aktywiści chcieli prowadzić kampanię społeczną w autobusach komunikacji miejskiej w Białymstoku. Władze się na to nie zgodziły, ponieważ ta przestrzeń jest wykorzystywana tylko do informowania pasażerów o sprawach związanych z funkcjonowaniem komunikacji i miasta. Lewicowi aktywiści od razu uznali za próbę ocenzurowania ich działań.