Przed meczem Widzew Łódź - Jagiellonia. Gorący teren, rywal potrzebujący punktów, ale jest szansa na zwycięstwo

Na poprzedzającej wyjazd do Łodzi konferencji prasowej ze strony szkoleniowca wicelidera ligi nie padły deklaracje co do celów na rundę wiosenną, w szczególności walki o mistrzostwo Polski, czego w białostockim obozie wszyscy konsekwentnie unikają.

Trener Adrian Siemieniec: Jestem zadowolony z okresu przygotowawczego

Były za to odniesienia do zimowych sparingów, których wyniki mogą napawać fanów podlaskiego zespołu niepokojem, gdyż Żółto-Czerwoni nie wygrali żadnego spotkania, jedno przegrywając i trzykrotnie remisując. Szkoleniowiec białostoczan podkreślił, że nikt nie przygotowuje drużyny na gry sparingowe. Wręcz przeciwnie, to one służą przygotowaniu do spotkań ligowych.