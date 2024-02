Jagiellonia Białystok. Mimo słabych wyników sparingów obóz w Turcji trzeba ocenić na duży plus Wojciech Konończuk

Przeciętne wyniki spotkań sparingowych to jedyny minus zgrupowania Jagiellonii Białystok w Turcji. Żółto-Czerwoni dobrze wykorzystali czas w Belek, zmierzyli się z wymagającymi przeciwnikami, co powinno zaprocentować w potyczkach ligowych i Pucharze Polski. Ważne jest też to, że piłkarze uniknęli poważniejszych urazów i trener Adrian Siemieniec będzie dysponować szeroką kadrą na starcie rundy wiosennej.