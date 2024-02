PKO Ekstraklasa. Jagiellonia i jej najgroźniejsi rywale. Spokojnie w Lechu i Pogoni, Śląsk Wrocław w ofensywie

Jagiellonia i Raków Częstochowa (na zdjęciu mecz tych ekip w Białymstoku) są - zdaniem Macieja Makuszewskiego - obok Legii Warszawa najpoważniejszymi kandydatami do mistrzostwa Polski

Przygotowania Jagiellonii Białystok do wznowienia rozgrywek PKO Ekstraklasy przebiegły spokojnie. Kadra z rundy jesiennej została utrzymana, a nawet udało się ją wzmocnić, co należy Żółto-Czerwonym zapisać na duży plus. Z najgroźniejszych rywali drużyny trenera Adriana Siemieńca zwrócić należy uwagę na ofensywę transferową liderującego Śląska Wrocław.

Do końca sezonu PKO Ekstraklasy zostało co prawda jeszcze 15. kolejek, ale można śmiało założyć, że walka o najwyższe laury rozstrzygnie się między sześcioma zespołami z czołówki tabeli. Oznacza to, że najgroźniejszymi przeciwnikami Jagiellonii będą: Śląsk Wrocław

Lech Poznań

Raków Częstochowa

Legia Warszawa

Pogoń Szczecin. - Nie wiem, czy Jagiellonia zostanie mistrzem Polski, ale według mnie będzie na koniec sezonu w top trzy. Ma mocny skład, gra bardzo atrakcyjny, ofensywny futbol i będzie groźna dla każdego rywala. Obok Jagi typuje do podium Raków Częstochowa i Legię Warszawa - mówi Maciej Makuszewski, były zawodnik m. in Jagiellonii i Lecha, a obecnie dyrektor sportowy Wigier Suwałki.

Zimą w Jadze doszło do niewielkich ruchów kadrowych. Do Arisu Limassol (Cypr) odszedł stoper Miłosz Matysik, zastąpiony przez reprezentanta Kosowa Jetmira Halitiego (AIK Solna, Szwecja). Atak wzmocnił Kaan Calinaster z niemieckiego Eintrachtu Brunszwik.

PKO Ekstraklasa. W Lechu zmienił się tylko trener

Jeszcze mniej działo się, szczególnie jeśli chodzi o wzmocnienia, w Lechu i Pogoni. Oba kluby ograniczyły się do pozyskania zawodników z drużyn rezerw, ale i ubytki nie były wielkie. Więcej piłkarzy odeszło z Pogoni, jednak nie byli to zawodnicy pierwszego wyboru. Odnotować jednak trzeba przejście do Korony Kielce Mariusza Fornalczyka, który zaliczył w barwach Portowców 15 występów ligowych, wchodząc na boisko z ławki rezerwowych. Obrońca Paweł Stolarski zasilił Stal Mielec, a doświadczony bramkarz Dante Stipica - Ruch Chorzów.

W Lechu kadra praktycznie nie zmieniła się, za to nową postacią jest trener Mariusz Rumak, który jeszcze w grudniu zastąpił Holendra Johna van den Broma.

Były Jagiellończyk w Śląsku Wrocław

Zupełnie inaczej zima wyglądała w Śląsku. Wrocławianie pozyskali aż sześciu piłkarzy, w tym dobrze znanego z występów w Jagiellonii napastnika Patryka Klimalę, grającego ostatnio w izraelskim Hapoelu Beer Szewa. Straty kadrowe lidera są minimalne, chociaż spore zainteresowanie mediów wzbudził odejście do belgijskiego Westerlo utalentowanego młodzieżowca Karola Borysa.

- Śląsk jest liderem i na pewno nie wolno go skreślać z walki o najwyższe cele. Mnie jednak gra wrocławskiego zespołu nie przekonuje. Praktycznie wszystko opiera się o doświadczenie trenera Jacka Magiery i instynkt strzelecki Erika Exposito. Szansa na to, by udało się powtórzyć kapitalną, ale i szczęśliwą rundę jesienną, jest niewielka - ocenia Maciej Makuszewski.

W Legii i Rakowie doszło do sporych ruchów transferowych. Stołeczny zespół stracił przede wszystkim reprezentanta kraju Bartosza Slisza, który odszedł do amerykańskiego klubu Atlanta United. W Legii nie zagrają wiosną także tak znani piłkarze, jak Patryk Sokołowski, Robert Pich, czy Makana Baku. Są też jednak i wzmocnienia, jak chociażby Japończyk Ryoya Morishita, czy Qendrim Zyba z Kosowa, który niedawno grał w sparingu przeciwko Jagiellonii w barwach FC Ballkani.

Raków skupi się na krajowym podwórku i będzie groźny

Z Rakowa tuż przed startem sezonu do Piasta Gliwice odszedł napastnik Fabian Piasecki. Być może dlatego mistrz kraju bezskutecznie próbował pozyskać z Jagi Afimico Pululu. Do tureckiego Gaziantep FK przeniósł się Deian Sorescu. Są jednak i solidne wzmocnienia, jak chociażby Jakub Myszor z Cracovii, czy Matej Rodin z belgijskiej Ostendy.

- Raków odpadł już z europejskich pucharów i w przeciwieństwie do Legii może się skupić już tylko na krajowym podwórku. Ma mocną kadrę i na pewno będzie się liczyć w rozgrywce o mistrzowski tytuł - przekonuje Maciej Makuszewski.

W sparingach słabo wypadała Jagiellonia (porażka i trzy remisy), przeciętnie Śląsk (dwa zwycięstwa, remis i dwie porażki), a brylowały Legia (cztery wygrane i remis) oraz Pogoń (trzy zwycięstwa i remis). Na szczęście gry kontrolne nie mają większego znacznie i wszystko zweryfikuje startująca 9 lutego liga.

Zapraszamy do galerii, w której przedstawiamy wyniki sparingów i ważniejsze transfery czołowej szóstki PKO Ekstraklasy.

