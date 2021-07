Przed meczem Jagiellonia - Raków. Trener Ireneusz Mamrot: Nie możemy myśleć, że Raków będzie zmęczony

Opiekun Żółto-Czerwonych podkreśla, że przeciwnik Jagi to aktualny wicemistrz kraju, zdobywca Pucharu i Superpucharu Polski, który bardzo dobrze otworzył także nowy sezon. Duża w tym zasługi szkoleniowca i właściwej polityki kadrowej klubu spod Jasnej Góry.

- Od kilku lat trenerem jest Marek Papszun, który mocno odcisnął swoje piętno na zespole. Cały czas jest kontynuacja tego, zmieniają się trochę wykonawcy, w klubie starają się pozyskiwać coraz lepszych zawodników i to widać po ubiegłym sezonie, a także tym - uważa Ireneusz Mamrot.

Częstochowianie w czwartek rozegrali zakończony serią rzutów karnych mecz kwalifikacji Ligi Konferencji z Suduvą Mariampol. 120 minut walki z Litwinami może odbić się na dyspozycji fizycznej najbliższego rywala Jagiellonii.

- Gdyby to był grudzień i rywale mieliby taką dawkę meczów za sobą, to moglibyśmy o czymś mówić. A to jest początek sezonu i organizmy się szybciej regenerują po okresie przygotowawczym - przekonuje szkoleniowiec Żółto-Czerwonych. - Absolutnie nie będzie tego widać i nie dopuszczam do tego, by ktokolwiek w zespole myślał takimi kategoriami, że przeciwnik będzie zmęczony. To odpada - dodaje.