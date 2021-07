PKO Ekstraklasa. Jagiellonia - Raków. Nie ma co liczyć na zmęczenie rywali z Częstochowy

Wydaje się, że szanse Jagi rosną z uwagi na udział ekipy spod Jasnej Góry w kwalifikacjach Ligi Konferencji i czwartkowy mecz z litewską Suduvą Mariampol.

- Nie ma co liczyć na zmęczenie rywali. To dopiero początek sezonu i Raków zdąży z regeneracją do niedzieli, a poza tym ma szeroką kadrę i może dokonać zmian w składzie, które nie obniża jego poziomu - uważa pomocnik Jagiellonii Przemysław Mystkowski. - Musimy się skupić na sobie i zrealizować swoje założenia - dodaje.

Jego słowa potwierdza ekstraklasowa inauguracja, w której ekipa trenera Marka Papszuna kilka dni po potyczce w Mariampolu rozegrała bardzo dobre spotkanie w Gliwicach z Piastem, wygrywając na trudnym terenie 3:2. Jagiellończycy zremisowali 1:1 z Lechią Gdańsk.

- Zgadzam się z opiniami, że rozegraliśmy niezły mecz i byliśmy bliżsi zwycięstwa. Stworzyliśmy sobie więcej sytuacji niż Lechia i chociaż nie były one może stuprocentowe, to mogliśmy strzelić jeszcze jednego gola. W kolejnych występach musimy być bardziej skuteczni - uważa Mystkowski, który za duży plus uznaje grę obronną białostoczan - Przy nowym systemie rywalom bardzo trudno jest stwarzać sobie okazje strzeleckie i to było widać w spotkaniu z Lechią - przekonuje.