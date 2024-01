Przebudowa drogi S8 do Białegostoku. W ramach budowy trasy S61. Od Podborza do Śniadowa. To fragment międzynarodowej trasy Via Baltica OPRAC.: wal

Co prawda zima ograniczyła roboty drogowe do minimum, ale nadal prowadzone są prace przy przebudowie odcinka drogi ekspresowej S8 z Warszawy do Białegostoku. To zadanie wykonywane jest w ramach budowy drogi S61 Ostrów Mazowiecka Północ (Podoborze)-Śniadowo. To fragment trasy Via Baltica udostępniony kierowcom w październiku 2023 roku. Ruch na nim może się zwiększyć, gdy przejezdna stanie się obwodnica Łomży. Ma to nastąpić w połowie 2024 roku.