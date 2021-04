Program "Na codzienne zakupy". Biedronka współpracuje z Caritasem i daje zniżki na zakupy dla seniorów (ZDJĘCIA)

Caritas współtworzy akcję z Fundacją Biedronki, która przeznaczyła 14,5 mln zł na obecną edycję programu. „Na codzienne zakupy” to program społeczny prowadzony po raz czwarty. Jak to działa?

Seniorzy otrzymali kartę na zakupy, która co miesiąc – od kwietnia 2021 do stycznia 2022 – zasilana będzie kwotą 150 zł. To znaczące odciążenie miesięcznych budżetów potrzebujących osób starszych. 84% beneficjentów programu deklaruje, że ma on istotny wpływ na poprawę ich sytuacji życiowej.

Uczestnicy zostali zakwalifikowani do programu przez diecezjalne Caritas. To starsze, potrzebujące osoby – mają niskie miesięczne dochody, są samotne, często niepełnosprawne. Każda z nich otrzymała kartę na zakupy do Biedronki. Sami mogą zdecydować co kupują. Dzięki temu, że dostali kartę mogą poczuć się zwykłymi klientami, a nie beneficjentami akcji pomocowej.

– Program „Na codzienne zakupy” to wielkie przedsięwzięcie dla Fundacji i Caritas, bo działamy na wielką skalę na terenie całego kraju. Jest to też projekt, który przynosi realne rezultaty. Jakość życia objętych nim seniorów znacząco się poprawia. Z perspektywy osób aktywnych zawodowo kwota 150 zł może nie wydawać się znacząca, jednak dla wielu seniorów to poziom, który pozwala im lepiej się odżywiać lub po prostu wykupić leki albo pozwolić sobie na opał w zimie – mówi Katarzyna Scheer, prezeska Fundacji Biedronki.