Program "Białystok dla Młodych". Radna Joanna Misiuk chce uruchomić kartę rabatową dla uczniów i studentów

Karta miałaby mieć formę mobilnej aplikacji, łatwej w obsłudze i wygodnej dla młodych osób. Radna Joanna Misiuk (KO), w swojej ostatniej interpelacji prosi prezydenta Tadeusza Truskolaskiego o uruchomienie programu "Białystok dla Młodych".

- Widzę konieczność zachęcenia młodych ludzi do wiązania swojej przyszłości z Białymstokiem, wspierania ich budżetów i zachęcania do wyjścia z domu po pandemii - tłumaczy Joanna Misiuk, radna miasta Białegostoku i przewodnicząca Komisji Edukacji i Wychowania - Chcę, by uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci białostockich uczelni mogli korzystać z karty rabatowej, na mocy której uzyskają zniżki na produkty i usługi oferowane przez partnerów projektu, np. teatry, kina, auto szkoły, klubu fitness, salony kosmetyczne, centra rozrywki czy lokale gastronomiczne - dodaje radna.