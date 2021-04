Białystok. Kłopoty z rekrutacją do placówek oświatowych z dodatkową nauką języka białoruskiego. Radna: tak dalej być nie może

Dlatego Joanna Misiuk proponuje, by w zasadach rekrutacji ująć dodatkową punktację, która gwarantowałaby dzieciom pochodzącym ze środowiska mniejszości białoruskiej edukację w Szkole Podstawowej nr 4 i Przedszkolu Samorządowym nr 14. Są to jedyne placówki w mieście na danym etapie edukacyjnym, zapewniającymi naukę języka mniejszości..

- W obecnym roku szkolnym 5 osób deklarujących chęć nauki języka białoruskiego nie zostało zakwalifikowanych w systemie rekrutacji do SP4, i nie jest to pierwsza tego typu sytuacja, a powtarzająca się stale w ostatnich latach, co zmusza rodziców do rezygnacji z nauki ich dzieci swojego języka.

Jej zdaniem w obecnym systemie rekrutacji dzieci deklarujące chęć nauki języka białoruskiego otrzymują 50 pkt, co powinno im zapewniać możliwość uczęszczania do tych placówek, jednakże liczba tych punktów jest niewystarczająca.

Co na to miasto?

- Oraz podjęcia działań, aby ten problem całkowicie rozwiązać i zapewnić mniejszości białoruskiej możliwość uczęszczania do placówek oferujących dodatkową nauką języka białoruskiego - pisze radna z Forum Mniejszości Podlasia w interpelacji do prezydenta.

- Mogę przeprosić za zamieszanie, które wynika z przyjętego w mieście systemu rekrutacji. Dopiero gdy wiemy, ile dzieci z obwodu trafi do danej szkoły, to wówczas podejmujemy decyzję o utworzeniu dodatkowego oddziału - mówi wiceprezydent Rafał Rudnicki. - Najważniejsze jest jednak to, że wszystkie dzieci zgłoszone do klasy I w SP nr 4 i do przedszkola nr 14, których rodzice zadeklarowali, że ich dzieci będą uczestniczyły w dodatkowej nauce języka białoruskiego zostały przyjęte. Rodzice zostali o tym poinformowani już 26 marca.

