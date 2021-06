Prawie 1,7 mld euro ma otrzymać województwo podlaskie w latach 2021-2027 w ramach funduszy unijnych.

Białostocki ekonomista Zbigniew Sulewski uważa, że mniejsze znaczenie ma w tym przypadku ilość pieniędzy. Najważniejsze jest ich rozsądne rozporządzenie:

- Liczba to jedno. Przede wszystkim liczy się efektywność wydawania tych pieniędzy. Ważne, żeby pozwoliły na rozwój przedsiębiorstw. Środki unijne powinny stanowić uzupełnienie naszych potrzeb, a nie główne źródło przychodu. To nieważne czy zbudujemy z tych funduszy nowe szpitale, czy stadiony. Później trzeba jeszcze te inwestycje utrzymać. Ważne, żeby te inwestycje na siebie zarabiały. Województwo powinno funkcjonować w głównej mierze na własnych dochodach. To świadczy o jego sile - mówi Zbigniew Sulewski, ekspert Centrum im. Adama Smitha ds. rozwoju obszarów zacofanych ekonomicznie oraz rynków wschodnich oraz kierownik programu Wschód.