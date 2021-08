Pracownicy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego zbuntowali się. Nie składają ofert w konkursie ogłoszonym przez dyrektora

Po tym jak ponad 130 ratowników i pielęgniarek kontraktowych wypowiedziało umowy z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, dyrekcja ogłosiła kolejny nabór. Zaproponowane warunki nie przekonały ratowników do powrotu. Jak dotąd nie wpłynęła żadna oferta. Konkurs potrwa do 19 sierpnia. Dyrektor ma jeszcze nadzieję, że pracownicy zmienią zdanie.

- Czekamy. Informacja o zaproponowanych warunkach powinna się rozejść wśród ratowników. Staraliśmy się przygotować ofertę w oparciu o wyliczenia. Jednym z najważniejszych postulatów pracowników jest podwyższenie stawki godzinowej. Podnieśliśmy ją o kilkanaście procent, bliżej dwudziestu. Zaproponowaliśmy to co mogliśmy. Sercem jestem za ratownikami i pielęgniarkami. Mam na uwadze ich dobro. Jednocześnie muszę dbać o zabezpieczenie świadczeń, bezpieczeństwo całego zakładu - przekonuje Bogdan Kalicki, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku. - Zdaję sobie sprawę, że ten postęp cenowy nie satysfakcjonuje pracowników. Ich oczekiwania są zdecydowanie wyższe i z pewnością ma to związek z zaprzestaniem wypłacania dodatków covidowych. Niestety bez dodatkowego finansowania żadnego pogotowia w kraju nie stać na utrzymanie takiego dodatku - tłumaczy.