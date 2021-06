Praca w podlaskiej KAS. Mnóstwo chętnych bije się o jedno miejsce w każdym naborze

W pierwszym półroczu 2021 roku do podlaskiej KAS dołączyło 87 osób wybranych spośród 1716 chętnych, którzy złożyli dokumenty aplikacyjne.

- Wśród przyjętych, 49 osób to nowi funkcjonariusze, którzy w większości rozpoczęli służbę na podlaskich przejściach granicznych. Ta grupa to 21 kobiet i 28 mężczyzn. Podczas naborów, z których zostali oni wyłonieni o przyjęcie do służby starały się łącznie 443 osoby. Co ciekawe, większość kandydatów stanowiły kobiety – mówi Radosław Hancewicz., rzecznik prasowy podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej.