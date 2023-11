Powyborczy krajobraz plakatowy. Straż Miejska w Białymstoku wystawiła rachunek za bilbordy. Prezydent zapowiada uchwałę krajobrazową

Zgodnie z prawem pełnomocnicy wyborczy maja 30 dni od zakończenia wyborów na usunięcie materiałów wyborczych z przestrzeni krajobrazowej. Ale tylko tej, która w jakiekolwiek sposób związana jest z nieruchomościami publicznymi (samorządowymi, spółkami państwowymi lub komunalnymi, ich fundacjami). To oznacza, że jeśli np. baner wisi na ogrodzeni prywatnego właściciela, to tylko on decyduje, czy w ogóle zdjąć afisz z kandydatem.

Inaczej ma się sprawa z plakatami wyborczymi, które zawisły w kampanii w sposób nielegalny. Sprawy te reguluje art. 495 § 1 kodeksu wyborczego: "kto, w związku z wyborami umieszcza plakaty i hasła wyborcze na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych bez zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia podlega karze grzywny do 5000 złotych".