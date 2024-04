Łamanie ciszy wyborczej w województwie podlaskim. Doszło do incydentów

O północy z piątku na sobotę zaczęła się cisza wyborcza przed wyborami samorządowymi, które w Polsce odbędą się 7 kwietnia 2024 roku między godziną 7 a 21. Podczas obowiązywania ciszy wyborczej zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej, czyli "publiczne nakłanianie lub zachęcanie do głosowania w określony sposób, w tym w szczególności do głosowania na kandydata określonego komitetu wyborczego". Jak informuje podlaska policja w sobotę do godz. 13 w naszym województwie doszło do trzech incydentów z banerami wyborczymi.

- W Gródku i w Łapach dotyczyły one wykroczenia usunięcia, uszkodzenia plakatów. Natomiast w Białymstoku było to przestępstwo uszkodzenia mienia - mówi Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji.

Przeczytaj także: