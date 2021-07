Ponad 3,5 miliona euro z programu Rozwój Lokalny trafi do Łomży. Fundusze mają pomóc podnieść jakość życia mieszkańców

- Polska to nie tylko wielkie miasta takie jak Warszawa, Gdańsk czy Katowice, dlatego postawiliśmy na równomierny rozwój Polski. Położyliśmy nacisk na to, by z owoców wzrostu korzystali mieszkańcy wszystkich polskich wsi, miasteczek i miast. Dajemy małym ojczyznom impuls do działania. Jednym z takich impulsów jest właśnie Program „Rozwój Lokalny” - powiedział Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Łomża chce postawić na poprawę jakości życia mieszkańców poprzez działania w 4 obszarach: