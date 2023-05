Polska 2050 - propozycje gospodarcze, czyli jest nam potrzebna stabilizacja

Ponieważ Maciej Żywno jest radnym podlaskiego sejmiku, poruszył również kwestię samorządu wojewódzkiego. Przypomniał, że władza regionalna chwali się, że na wszystko starczy pieniędzy.

- Tu się zgodzę, ale wpływy z CIT i PIT w Podlaskiem są rekordowe nie dlatego, że województwo jest tak dobrze zarządzane, ale dlatego, że przez wysoką inflację przedsiębiorcy płacą zdecydowanie wyższy CIT. I to generuje potężne środki do budżetu. Jednak one nie wracają do firm w postaci inwestycji, ale są poniekąd rozdawane na prawo i lewo. Jako radny wojewódzki też głosuję za tym, bo trudno powiedzieć, że ścieżka rowerowa czy rowery elektryczne niepotrzebne – przyznał wiceszef PL2050.