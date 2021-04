Polmozbyt Plus do likwidacji. Rogowski Development zbuduje tu apartamentowiec. Serwis do zamknięcia

Czytaj również: Białystok. Rogowski Development wybuduje przy Lipowej hotel sieci Fokus

- Jeśli wszystko pójdzie dobrze to realna jest szansa na to, by jesienią rozpocząć budowę i oczywiście sprzedaż lokali. Wcześniej jednak będziemy musieli przygotować teren, co wiąże się z wyburzeniem kilku obiektów, jakie znajdują się na placu za budynkiem Polmozbytu Plus. Stosowne wnioski już złożyliśmy - informuje Remigiusz Rogowski, ale o cenie zakupu działki, zasłaniając się tajemnicą handlową i tym, woli nie rozmawiać.