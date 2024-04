W Białymstoku powstanie trzeci supermarket sieci Auchan

Do Auchan należy licząca blisko 6 hektarów powierzchni nieruchomość przy dwóch ważnych trasach przelotowych przez Białystok: trasie Generalskiej i trasie Piastowskiej. Obok znajduje się jeszcze trzecia ważna trasa. To prowadząca do Grabówki i na Bagnówkę ulica 42. Pułku Piechoty. W tej chwili sieć zaczyna planowanie nowego centrum. Wspierać ma ją Nhood Services Poland, lider w dziedzinie doradztwa inwestycyjnego na rynku nieruchomości.