Pogrzeb Celiny Wojciechowskiej. Rodzina, przyjaciele i lokalni politycy pożegnali wicestarostę powiatu białostockiego [ZDJĘCIA]

Orlen Wyścig Narodów. Nadzieje światowego kolarstwa będą ścigać się w Białymstoku

ORLEN Wyścig Narodów to impreza należąca do prestiżowego cyklu UCI Nations Cup U23. Obok Polski odbęda się podobne wyścigi we Francji i Czechach. Startują w niej najbardziej utalentowani młodzi kolarze z całego świata, którzy rywalizują w barwach reprezentacji narodowych. W 2021 roku ORLEN Wyścig Narodów zostanie rozegrany w dniach 29-30 maja, a peleton przejedzie przez województwo podlaskie. Meta dwóch etapach zlokalizowana jest w Białymstoku, przy Alei Piłsudskiego. W miejscu, w którym 12 lat temu finiszowali kolarze Tour de Pologne.