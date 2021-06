Pogorzelcy ze wsi Kiermusy próbują wrócić do normalnego życia. Dostali klucze do mieszkania i odbudowują dom (Zdjęcia)

Z powodu pożaru Łukasz i Anna Śleszyńscy – rodzice 3-letniego Franka, 6-letniej Anity i 7-letniego Aleksandra oraz babcia Jadwiga zostali bez dachu nad głową. Płomienie szybko strawiły dom. Szczęściem było to, że pożar nie powstał w nocy, bo sześcioosobowa rodzina mogłaby zginąć. Przyczyną pożaru było zwarcie w instalacji elektrycznej na poddaszu, które spowodowało bardzo szybkie rozprzestrzenienie się ognia się na cały dom. Spłonęła konstrukcja dachu i stropu. Pomimo szybkiej akcji gaśniczej, uszkodzenia drewnianego domu były na tyle poważne, że budynek nie nadawał się do remontu, a tylko kwalifikował się do rozbiórki.

Dzięki pomocy burmistrza Tykocina Mariusza Dudzińskiego rodzina po pożarze zamieszkała w domku należącym do Dworku nad Łąkami w Kiermusach. Po tygodniu przeniosła się do mieszkania użyczonego przez tykocińską parafię.

- Teraz otrzymaliśmy od burmistrza Tykocina Mariusza Dudzińskiego klucze do dwupokojowego mieszkania z kuchnią – mówi Łukasz Śleszyński. - Wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni, bo jest ono wyremontowane i możemy tutaj mieszkać, dopóki nie odbudujemy swego domu w Kiermusach.