Chwile grozy przy ulicy Grochowej w Białymstoku. Nocna akcja ratunkowa w centrum miasta

Nocna akcja w centrum Białegostoku

Co robić podczas pożaru w kuchni?

Kiedy pojawi się ogień odłączmy prąd, by pożar nie rozprzestrzeniał się podążając za prądem w kablach. Jeżeli pożar zdarzy się w kuchni podczas gotowania, to koniecznie wyłączmy palnik lub piekarnik. Nie próbujmy przesuwać płonącego naczynia – jest zdecydowanie zbyt gorące. Zamiast tego spróbuj ugasić ogień gaśnicą (jeśli ją posiadasz) lub zdusić go pod kawałkiem niepalnego materiału. Nie zwlekaj z wezwaniem pomocy. Ogień często wymaga profesjonalnego podejścia. Jeżeli czujesz nie dasz sobie rady i grozi ci niebezpieczeństwo to opuść budynek i czekaj na strażaków.