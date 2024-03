Podmiotowy System Finansowania. Ważna zmiana w projekcie realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, jutro (14 marca 2024 r.) w godzinach porannych nie rozpocznie się przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych elektronicznych w naborze, w którym przyznawane będą dofinansowania na usługi rozwojowe w ramach projektu „Podmiotowy System Finansowania” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białystoku ze środków programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Zmiana ta wynika z problemów technicznych polegających na niemożliwym wcześniej do przewidzenia braku możliwości integracji systemów elektronicznych WUP w Białymstoku z Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ePUAP) instytucji.

W związku z tym, formularze będzie można składać od 19 marca 2024 r. (wtorek) do wyczerpania alokacji przewidzianej w ramach naboru, jednak nie później niż do 22 marca 2024 r. (piątek) do godz. 15.30.