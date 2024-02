Podlaskie Orły Wprost rozdane. Liderów regionu nagrodzono w 10 kategoriach. Sprawdź kto został doceniony!

Orły „Wprost” to nawiązanie do wyjątkowego wyróżnienia, które otrzymał wydawca „Wprost”, Michał Maciej Lisiecki, od Instytutu im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego za to, iż w codziennej działalności dowiódł, że prowadząc biznes, można nieść biało-czerwoną flagę wysoko, być patriotą i działać na rzecz Polski.