Podlascy terytorialsi wezmą udział w ćwiczeniach Dragon-24 OPRAC.: Adrian Kuźmiuk

Na terenie Polski rozpoczyna się ćwiczenie Dragon-24. Jest to ćwiczenie narodowe, które odbywa się co 2 lata i bierze w nim udział także siły sojusznicze. Dragon to jedno z 16 zaplanowanych ćwiczeń realizowanych w ramach ćwiczenia NATO pod kryptonimem STEDFAST DEFENDER 24 (Niezłomny Obrońca). Tegoroczna edycja Dragona odbywa się pod hasłem "We do not have time to waste time" (Nie mamy czasu, żeby tracić czas). W związku z ćwiczeniem na Podlasiu będzie widoczny wzmożony ruch wojsk, który potrwa do połowy marca. W ćwiczeniu wezmą udział żołnierze 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.