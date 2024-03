PlusLiga. Wyjazdowy mecz Ślepska Malow Suwałki. Trzeba punktować, by uniknąć nerwowej końcówki

Już tylko pięć kolejek pozostało do końca sezonu zasadniczego PlusLigi. Zespół Ślepska Malow Suwałki ma obecnie siedem punktów przewagi nad ostatnią drużyną w tabeli Enea Czarnymi Radom. W tym sezonie do I ligi spada tylko jeden zespół. Siedem punktów to dużo. Drużyna z Radomia musi wygrać aż trzy mecze z ostatnich pięciu za trzy punkty, by wyprzedzić suwalczan. Czy jest to możliwe? Program ostatnich spotkań dla Czarnych jest korzystny, grają bowiem z Asseco Resovią, GKS Katowice, Skrą Bełchatów, Barkom Każany, Cuprum Lubin. I na pewno stać ich na zwycięstwa za trzy punkty.

Układ gier Ślepska Malow Suwałki jest mniej korzystny. Obok meczu z Aluron Wartą czekają go mecze z tuzami PlusLigi Jastrzębiem Wegiel, ZAKSĄ oraz Stalą Nysa i AZS Olsztyn. W każdym z meczów trzeba walczyć o każdy set, który w ostatecznym rozrachunku może zaważyć o pozostaniu w PlusLidze w przyszłym sezonie.