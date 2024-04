Ślepsk Malow Suwałki - PSG Stal Nysa 3:2. Wygrana na zakończenie rundy zasadniczej w Suwałkach

Siatkarze Ślepska Malow Suwałki dobrze rozpoczęli pierwszego seta. Objęli prowadzenie 4:2. Goście szybko doprowadzili do remisu 4:4, a wkrótce potem suwalczanie znów wygrywali 9:6, 18:13. Przy wyniki 20:15 trener Stali Nysa Dawid Pliński wziął drugi czas dla swojego zespołu, po którym Ziga Stern popisał się doskonałą zagrywką na 21:15. Seta zakończył atakiem, a potem skuteczną zagrywką Bartosz Filipiak. Ślepsk Malow wygrał 25:17.

W drugiej partii Stal polepszyła zagrywkę, a Ślepsk Malow Suwałki miał problemy z przyjęciem. Zespół Stali wygrywał 7:4. Boisko opuścił Paweł Halaba a zmienił go Bartosz Firszt. Drużyna z Nysy prowadziła 18:16. Po asie Maksima Buculjevica, który grał w miejsce kontuzjowanego Matiasa Sancheza był remis 21:21. W końcówce Stal przechyliła szalę zwycięstwa na własną korzyść wygrywając do 23.

W trzecim secie suwalczanie pewnie wygrali do 17, a w czwartej partii potwierdzali swoją dominację. Jednak tylko do czasu. Po błędach goście złapali kontakt i w końcówce wygrali 26:24 doprowadzając do tie-breaka.