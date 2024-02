PlusLiga: Cuprum Lubin - Ślepsk Malow Suwałki 3:1. Kolejna porażka z rywalem z dołu tabeli

Set otwarcia był zacięty do stanu 18:18. Potem minimalną przewagę uzyskali siatkarze z Lubina, ale goście mogli w kluczowym momencie doprowadzić do remisu. Nie udało się i gospodarze wygrali 25:23. Drugą odsłonę Biało-Niebiescy rozegrali koncertowo, bijąc rywali do 16, a w kolejnej kontynuowali dobrą grę, prowadząc 10:4 i 15:11. Na dodatek czerwoną kartkę zobaczył Alexander Berger z Cuprum i wydawało się, że za moment przyjezdni wyjdą na prowadzenie 2:1.