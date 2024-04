Przed meczem Zagłębie - Jagiellonia. Pomocnik Jagi Jarosław Kubicki: Byliśmy źli po Cracovii, ale myślimy już tylko o kolejnym spotkaniu Wojciech Konończuk

Jarosław Kubicki i jego koledzy z Jagiellonii jesienią wygrali z Zagłębiem u siebie 3:0. Teraz będą bronić w Lubinie pozycji lidera PKO Ekstraklasy. jagiellonia.pl Zobacz galerię (6 zdjęć)

Już tylko sześć kolejek pozostało do końca sezonu PKO Ekstraklasy. Jagiellonia Białystok pozycji lidera bronić będzie w wyjazdowym meczu z Zagłębiem Lubin. Najbliższy rywal Żółto-Czerwonych to ligowy średniak, którego jednak stać na dobrą grę i ekipa trenera Adriana Siemieńca musi rozegrać solidne spotkanie, by myśleć o zdobyciu kompletu punktów.