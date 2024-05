Plaża Dojlidy otwiera sezon 2024. Płatne wejście od 2 czerwca (zobacz jakie atrakcje, sprzęt, wypożyczalnia, ceny, imprezy)

Plaża miejska w Białymstoku jako jedna z pierwszych w kraju rozpoczyna sezon kąpielowy 2024. Od Dnia Dziecka - 1 czerwca - będzie można na Dojlidach wypoczywać pod okiem ratowników wodnych, a od 2 czerwca wstęp będzie płatny. Na cały sezon zaplanowano wiele atrakcji.

Do Ośrodka Sportów Wodnych „Dojlidy” przyjechało 200 ton świeżego miękkiego piasku. Będzie służył wszystkim użytkownikom plaży miejskiej.

Dojlidy to jedno z dwóch kąpielisk w Podlaskiem, które najwcześniej – bo już 1 czerwca – rozpoczynają sezon kąpielowy. Plaża będzie strzeżona przez ratowników wodnych.

Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu na Dojlidach odbędzie się wydarzenie dla najmłodszych. 29 maja w godz. 10:00 - 13:00 Dzień Dziecka z Policją „Na wesoło i sportowo”. Będzie okazja, by przyjrzeć się sprzętowi służb mundurowych, w tym quadom, miotaczom wody czy więźniarce. W programie także pokaz umiejętności i tresury policyjnego psa służbowego. Ponadto pokaz taktyki i technik interwencji policyjnych, ratownictwa wodnego, który nauczy, jak bezpiecznie korzystać z wody, oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy, która może uratować życie. Do tego konkursy, gry, malowanie twarzy, zabawy na dmuchańcach i przy stoiskach profilaktycznych.

Plaża na Dojlidach. Godziny otwarcia, ceny biletów, atrakcje

Do 1 czerwca wstęp na teren plaży jest bezpłatny. Bilety wstępu w cenie od 2 do 12 zł obowiązują od 2 czerwca. Ośrodek z kąpieliskiem i wypożyczalnią sprzętu sportowego będzie czynny codziennie od 9:00 do 20:00.

Po zalewie dojlidzkim można pływać:

nowymi rowerami wodnymi w kształcie kabrioletów,

deskami sup,

kajakami,

łodziami,

żaglówkami

i deskami windsurfingowymi. Na Dojlidach można także wynająć: rowery górskie i szosowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, foteliki do przewozu dzieci i kaski ochronne.

Są również kijki do spacerów do nordic walking. Ośrodek przy ul. Plażowej to także miejsce postoju kamperów.

Nowe atrakcje na Dojlidach

Nowością w tym sezonie w OSW „Dojlidy” jest Park Linowy Lemur z czterema trasami z przeszkodami. Czynny jest w weekendy: w soboty i niedziele w godz. 11:00-18:00. W lipcu i sierpniu 2024 r. ma być czynny codziennie.

Kolejnymi nowościami są stół do tenisa stołowego oraz stół do szachów/warcabów. Dostępne są dla każdego w lasku. Dostępna jest tu także siłownia dla dorosłych z urządzeniami do ćwiczeń wszystkich grup mięśni oraz siłownia dla dzieci. Najmłodsi mogą także korzystać z placów zabaw z huśtawkami, zjeżdżalniami, piaskownicami, ścianką wspinaczkową i linarium.

Wydarzenia w sezonie letnim 2024 na plaży na Dojlidach

30 maja od godz. 12:00 kolejny sezon ma rozpocząć WakeStok – wyciąg do sportów wodnych. Do dyspozycji plażowiczów jest dwusłupowy wyciąg z wypożyczalnią sprzętu i infrastrukturą plażową. W czerwcu atrakcja będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 12:00-20:00 oraz w soboty i niedziele w godz. 10:00-20:00.

W okresie letnim Sauna Dojlidy dostępna jest na wyłączność. Obiekt można wynająć dla maksymalnie 25 osób w wybranym terminie. Ośrodek Sportów Wodnych „Dojlidy” jest także areną wielu wydarzeń sportowych. Rozgrywane są tu amatorskie turnieje siatkarskie Letnia Grand Prix. W nocy 1-2 czerwca odbędzie się ciekawy IX Ogólnopolski Nocny Turniej Siatkówki Plażowej. W dniach 7-9 czerwca na dojlidzkich boiskach mecze rozegrają siatkarze plażowi w ramach Plaża Open Białystok 2024. Tradycją sportowego sezonu na Plaży Miejskiej są już od wielu lat Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w piłce nożnej plażowej. Imprezę planujemy na 29-30 czerwca, a zawody organizowane są we współpracy z Podlaskim Związkiem Piłki Nożnej. 6 lipca Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji wspólnie z Fundacją Białystok Biega organizują wyjątkowe przedsięwzięcie dla dzieci. W Ośrodku Sportów Wodnych „Dojlidy” odbędzie się Hero Run Kids. To bieg z przeszkodami, a wśród nich specjalnie usypane górki, małe ścianki, przeszkody do przeskoczenia, do pokonania dołem, bieg przez wodę. W poprzednim roku w tej imprezie wzięło udział ponad 1400 dzieci.

18 sierpnia OSW Dojlidy i ulice wokół niego, po raz kolejny staną się areną zmagań cyklu Elemental Tri Series. To triathlonowa impreza dla amatorów i wyczynowców, na których czekają niemałe wyzwania związane z pływaniem, jazdą na rowerze i bieganiem. W ramach wydarzenia odbędą się m.in. mistrzostwa Polski w triathlonie, paratriathlonie, aquabike oraz Puchar Polski. W programie są także zawody biegowe i pływackie dla dzieci. Szczegółowe informacje o Ośrodku Sportów Wodnych „Dojlidy” znajdują się na stronie.

