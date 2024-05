Piwne memy na Dzień Piwowara. Co o piwie sądzą internauci? Zobacz najlepsze memy i śmieszne obrazki z piwem w roli głównej

Memy i śmieszne obrazki o piwie

Dziś 25.05 obchodzimy Dzień Piwowara. Piwowar - browarnik to zawód, który pewnie chciałby wykonywać niejeden mężczyzna. Marzenie: każdy dzień spędzony z piwem i to bezkarnie. Piwowar w browarach jest odpowiedzialny za produkcję, czyli warzenie piwa. Sprawuje nadzór nad procesem technologicznym produkcji piwa: od warzenia przez fermentację do filtracji. Czuwa również nad właściwym smakiem i jakością tego napoju. Piwowarami określa się również rzemieślników amatorów warzących piwo domowym sposobem w niewielkich ilościach.

Piwo to jeden z ulubionych trunków Polaków. Nie tylko go pijemy, ale i produkujemy i eksportujemy:

Browarnik to odpowiedzialne zajęcie, nie tylko musi posiadać smak, dzięki któremu może stworzyć doskonałe piwo, musi też ściśle przestrzegać receptur i procedur produkcji tego trunku. Składnik trzeba połączyć w odpowiednich proporcjach. Sposób przygotowywania słodu, zacierania, fermentowania brzeczki, filtrowania i leżakowania - wszystko to wpływa na walory smakowe, aromat, kolor i zawartość alkoholu w gotowym trunku. Finalnie to co stworzy piwowar, znajduje uznanie u amatorów piwa.