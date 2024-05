Drogowcy pracują na ulicach i drogach. Tak roboty drogowe widzą internauci. Zobacz najlepsze memy red.

Drogowcy znowu w akcji. W Białymstoku trwają prace remontowe ulic w wielu punktach miasta, jak też ich przebudowa. Na drogach w regionie również trwają roboty drogowe; łatane są dziury, kładziona jest nowa nawierzchnia. A to wiąże się z utrudnieniami dla kierowców teraz, ale w przyszłości jazda taką drogą ma być lepsza. Roboty drogowe i praca drogowców to oczywiście okazja do żartów internautów. Zobaczcie najlepsze memy.