Pijany kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku oraz ucieczkę z miejsca zdarzenia. Miał ponad 3 promile i zakaz jazdy do 2033 r. OPRAC.: Izabela Krzewska

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Za spowodowanie wypadku "na podwójnym gazie" grozi mu kara 5 lat więzienia. Zgodnie z nowymi przepisami, mundurowi zastosowali procedurę zajęcia samochodu KMP Białystok/ zdjęcie ilustracyjne

Wymusił pierwszeństwo dla motocyklisty i uciekł. Kierowca jednośladu trafił do szpitala, a kierowca volkswagena do policyjnego aresztu. Podejrzany o spowodowanie pod wpływem alkoholu wypadku na trasie Białystok-Łapy miał ponad 3 promile i zakaz prowadzenia pojazdów... do 2033 r.