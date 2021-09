Perun z białostockiego Stekopu wyruszył na pierwszy patrol [zdjęcia, video]

– We wcześniejszych badaniach zostały sprawdzone parametry celności i skupienia oraz skuteczności strzelania na dalekich dystansach, w tym strzelanie w ruchu. Warto podkreślić, iż jest to pierwszy w Polsce robot, który prowadził ogień w ruchu dzięki zaimplementowanej stabilizacji – mówi dr inż. Marek Nowakowski, adiunkt na Wydziale Politechnicznym PWSZ w Suwałkach i dyrektor Działu Techniki w Stekop SA.

Dziś nikt nie ma wątpliwości, że autonomiczne, bezzałogowe platformy bojowe to przyszłość polskiej armii. Po pierwsze będą gwarancją bezpieczeństwa żołnierzy, po drugie – dają im o wiele większe możliwości na współczesnym polu walki.

Czym jest robot?

Filmy i komiksy science fiction przyzwyczaiły nas do obrazu robotów jako przypominających człowieka androidów. W rzeczywistości jednak są to zarówno pojazdy gąsiennicowe, drony, jak i mechanizmy poruszające się w zupełnie inny sposób. Przemieszczanie się nie odgrywa większej roli. Robot to co do zasady każda maszyna, która potrafi samodzielnie wykonywać automatycznie zaprogramowane zadania.