Politechnika Białostocka podpisała porozumienie o współpracy z Wojskową Akademią Techniczną

Do tej pory naukowcy z Politechniki Białostockiej współpracowali indywidualnie z naukowcami z WAT. Teraz Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego będzie też partnerem we wspólnym projekcie kilku uczelni dotyczącym ratowania unikalnych supraskich katakumb. Już wykorzystano bardzo precyzyjny georadar z WAT, by precyzyjnie ustalić, gdzie znajdowały się pochówki wokół zabytku.

- Politechnika Białostocka współpracuje z Wojskową Akademią Techniczną od wielu lat, wspólnie organizujemy konferencje czy postępowania awansowe - te kontakty osobiste są liczne i długotrwałe – mówi prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej. - Podpisane dzisiaj porozumienie formalizuje tę współpracę, a także wzmacnia najnowszy temat współpracy - ratowanie supraskich katakumb. Okazuje się, że do grona uczelni które pochylają się nad katakumbami dołącza dzisiaj Wojskowa Akademia Techniczna, bo wsparcie specjalistów z tej uczelni jest niezbędne do ratowania zabytku.