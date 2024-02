Pacjenci BCO czekają na walentynkowe kartki. Ruszyła akcja

– W BCO na co dzień w sercach mamy hasło „Pacjent w centrum uwagi” – podkreślał z kolei dr Piotr Skalij, specjalista ds. onkologii klinicznej. – Pacjenci onkologiczni naprawdę potrzebują tego wsparcia, bliskości. To niezwykle ważne w procesie leczenia.

– Poczta walentynkowa to tak naprawdę fala serdeczności zawarta w słowach, która płynie w naszych życzeniach. Słowa mają moc, słowa to energia, sowo daje nadzieję, ale i kształtuje naszą rzeczywistość. Za każdym dobrym słowem płynie reakcja emocjonalna. A dużo takich reakcji emocjonalnych ma wpływ na samopoczucie, na kondycję psychofizyczną. Nasz pacjent obdarowany słowem, uśmiechem, dobrym gestem, czymś ciepłym, co przeczyta danego dnia - rozweseli się, poczuje się lżej. A przecież o to chodzi – przekonywała do wzięcia udziału w akcji Małgorzata Rymarska, psycholog kliniczny, psychoterapeuta.