Pablo Picasso w Choroszczy! Grafiki mistrza można oglądać w Miejsko Gminnym Centrum Kultury i Sportu. Zobaczcie jak było na wernisażu

Wspaniale jest spełniać kulturalne marzenia - zapewnia Izabela Dąbrowska, dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. - Ta wystawa jest trochę o sile naszych marzeń i jest dowodem na to, że w małym mieście, w małym centrum kultury, można pokazywać dobrą sztukę i robić kulturę na wysokim poziomie. Niektórzy może nam nieco zazdroszczą, a inni gratulują i podzielają nasz entuzjazm. Nic dziwnego, bo tego jeszcze u nas nie było – Pablo Picasso zawitał do naszego małego miasteczka, a my przywitaliśmy go hiszpańskim akcentem.

Korrida okiem Picassa to artystyczny motyw o niepokojącym bogactwie, to imponujące krzywizny areny, to oślepiające słońce bielące piasek, to gra światła i cienia. To repertuar dziwnych kształtów, czasem zamrożonych jak posągi, czasami wirujących jak asteroidy. A to, czego nasze oko już nie jest w stanie uchwycić, ołówek Picassa z łatwością oddaje.