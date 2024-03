Oszustwo na wypadek. Kobieta udawała córkę seniorki. Tylko przypadek uchronił 87-latkę przed stratą dużej gotówki

Oszustwo na wypadek. Potrzebne pieniądze na kaucję. Matka się nie wahała

Do seniorki zadzwoniła kobieta podająca się za jej córkę - poinformowała w piątek (15.03) policja. Płacząc do słuchawki powiedziała, że potrąciła na przejściu ciężarną i została zatrzymana w komisariacie. Po chwili do rozmowy włączył się mężczyzna, który przedstawił się jako policjant.

Czytaj też: