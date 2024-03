Oceniamy Jagiellonię za mecz z Koroną Kielce. Afimico Pululu zaprezentował wielką klasę

- Jeśli trener decyduje o pozostawieniu mnie na ławce rezerwowych, to jego decyzja, którą szanuje. Natomiast jeśli otrzymam szansę gry, to muszę mu udowodnić, że dobrze zrobił, dając mi szansę - komentuje w klubowych mediach Afimico Pululu. - Jeśli mogę pomóc drużynie poprzez zdobycie bramek, to zawsze wykorzystam szansę. To zwycięstwo jest dla kibiców - dodaje.