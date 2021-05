Nowy trener Jagiellonii Białystok. Ta cisza może coś oznaczać

- Nie chodzi przecież o to, żeby wybrać kandydata który jest akurat wolny i zrobić to jak najszybciej, a o to, by wybrać najlepszego. Procedura trwa - mówi wiceprezes Jagiellonii Agnieszka Syczewska.

Wszystko to prawda i można zrozumieć, dlaczego decyzja jeszcze nie zapadła, bo ostatnio sternicy klubu ze stolicy Podlasia nie mieli szczęśliwej ręki z wyborem opiekuna Żółto-Czerwonych. Ani Bułgar Iwajło Petew, ani tym bardziej Bogdan Zając nie stanęli na wysokości zadania.

Ale trzeba wziąć też pod uwagę inne okoliczności, niezwykle ważne pod kątem przyszłego sezonu. Nowy szkoleniowiec musi mieć czas na przegląd kadr białostockiego klubu. I nie chodzi tylko o pierwszy zespół. Dobrze by było, gdyby trener obejrzał mecze trzecioligowych rezerwy, ekip z Centralnej Ligi Juniorów, porozmawiał z ich szkoleniowcami. Tylko tak można mieć dobre rozeznanie co do potencjału klubu.