Jagiellonia Białystok. Kibice wracają na trybuny. Rusza sprzedaż biletów na mecz z Lechią

Ostatni raz kibice byli na meczu Jagi 26 września minionego roku, podczas przegranego 0:1 starcia z Zagłębiem Lubin. Obserwowało je 5881 fanów. Teraz też liczba miejsc będzie ograniczona, co jest związane z przepisami prawnymi, dotyczącymi zagrożenia epidemiologicznego. Na trybunach może być 25 procent zajętych miejsc, czyli 5 386. Na terenie obiektu obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych, zasłaniających usta i nos. Maseczkę ochronną będzie można zdjąć dopiero po zajęciu swojego miejsca na trybunach. Należy stosować się do poleceń spikera stadionowego oraz stewardów.

W komunikacje dotyczącym meczu Jagiellonia informuje też, że:

Kibice posiadający karnety na rundę jesienną zmagań PKO BP Ekstraklasy sezonu 2020/2021 mają możliwość wejścia na spotkanie z Lechią Gdańsk nieodpłatnie, w obrębie tego samego sektora. Podobny przywilej mają również osoby, które nabyły bilety na spotkanie 7. kolejki PKO BP Ekstraklasy z Lechem Poznań. Jednocześnie informujemy, że blankiety karnetów na rundę jesienną zmagań PKO BP Ekstraklasy sezonu 2020/2021 i blankiety biletów na mecz z Lechem NIE SĄ WAŻNE i NIE BĘDĄ HONOROWANE. W celu wejścia na mecz kibice posiadający karnety na rundę jesienną zmagań PKO BP Ekstraklasy sezonu 2020/2021 oraz kibice posiadający bilety na mecz Lechem Poznań MUSZĄ wygenerować nowy bilet. Analogicznie muszą postąpić kibice, którzy chcą wejść na mecz, a korzystają przy okazji wejścia na Stadion z Karty Kibica. Mogą to zrobić sami, w domu za pośrednictwem internetowego systemu biletowego, udając się do Jaga Fan Shopu (Galeria Zielone Wzgórze, ul. Wrocławska 20, Białystok) lub w jednym z partnerskich saloników Kolportera. Informujemy, że dla tych osób nie ma możliwość migracji pomiędzy trybunami. To oznacza, że nowy, wygenerowany bilet będzie w obrębie wcześniej zakupionego sektora i nie ma możliwości jego zmiany.