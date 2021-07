Najlepsze memy wakacyjne o upałach i radzeniu sobie w gorące dni lipca (zdjęcia)

Memy o upałach. Zobacz jak radzić sobie w upalne wakacje 2021

PROGNOZA POGODY DLA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Ważność: od godz. 7.30 dnia 20.07.2021 do godz. 7.30 dnia 21.07.2021

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Lokalnie słabe, przelotne opady deszczu, głównie po południu i wieczorem. Temperatura maksymalna od 23°C do 25°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego z możliwością wystąpienia słabych, przelotnych opadów deszczu. Temperatura minimalna od 11°C do 14°C. Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni.

Ważność: od godz. 7.30 dnia 21.07.2021 do godz. 7.30 dnia 22.07.2021

W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami, zwłaszcza na północy i w centrum, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 23°C do 25°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni i północny.