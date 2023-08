Najgorętsze memy na wakacje 2023. To już ostatnia szansa, by zetknąć się z Januszem plażingu. Parawaning nad Bałtykiem!

Parawan plażowy to rodzaj parawanu używanego na plaży do ochrony przed wiatrem, ale także odgrodzenia się od innych plażowiczów, charakterystyczny głównie dla polskich plaż. Parawany wyparły popularne wcześniej kosze plażowe, które dominowały na plażach w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym oraz w czasach PRL-u. Niestety zjawisko parawaningu, które z jednej strony podyktowane jest lokalnymi warunkami pogodowymi, z drugiej przypisywane jest polskiej mentalności.

Nonsensopedia tak je opisuje:

Polacy, rozstawiając parawany, tworzą przestrzeń „prywatną” wewnątrz przestrzeni publicznej[1], co daje im wewnętrzne przyzwolenie na zaśmiecanie swojej części plaży i gaszenie petów w piasku. Najczęściej rozstawianiem parawanów zajmują się samce Polaków, przede wszystkim w średnim i starszym wieku. Parawany w rozumieniu samca mają dawać ochronę samicy oraz potomstwu przed spojrzeniami innych Polaków, lub, co gorsza, Niemców[2]. Tak naprawdę jednak samce Polaków chcą w ten sposób ukryć przed innymi samcami swój mięsień piwny i nieatrakcyjną sylwetkę. Najwięcej parawanów na plażach znajdziemy w lipcu i sierpniu, ale pojedyncze osobniki są w stanie rozstawiać parawany o dowolnej porze roku. Co ciekawe, młodzi Polacy nie odczuwają tak silnej potrzeby zaznaczania swojego terytorium parawanem, o ile nie należą do gatunku Homo sebix.