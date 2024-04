23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Zobaczcie najlepsze memy o książkach i czytaniu

Jak powstał Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich?

To święto obchodzone jest regularnie 23 kwietnia od 1995 roku. Tego dnia w 1616 roku zmarli Miguel de Cervantes, William Szekspir i historyk peruwiański Inca Garcilaso de la Vega. Na ten sam dzień przypada też rocznica urodzin lub śmierci innych wybitnych pisarzy takich jak:

Maurice’a Druona,

Halldóra Laxnessa,

Vladimira Nabokova, Josepa Pla i

Manuela Mejía Vallejo.

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to nie tylko okazja do celebrowania literatury, ale także do refleksji nad znaczeniem praw autorskich i wyzwaniami, jakie stawiają one przed współczesnym światem literatury. W dobie łatwego dostępu do treści online, kwestie ochrony praw autorskich stają się coraz ważniejsze dla autorów, wydawców i czytelników. Dlatego właśnie obchody tego dnia często skupiają się na promowaniu świadomości praw autorskich oraz nauczaniu o etyce czytania i korzystania z dzieł literackich.