Najbardziej zmotoryzowane miasta Polski. Jak wypada Białystok i Podlaskie? Lepiej nie pytać [RANKING]

Wyniki są zaskakujące, bo niemal 300-tysięczny Białystok znalazł się dopiero na początku szóstej 10. Nieco wyżej zostały sklasyfikowane dwa inne podlaskie miasta (obydwa ponadsześćdziesięciotysięczne): Łomża i Suwałki (odpowiednio 55. i

Czytaj również: Top 10 najtańszych samochodów na sprzedaż w województwie podlaskim [21.03.2020]

Na samym szczycie zestawienia znalazł się Przemyśl (miasto 60-tysięczne), w którym na każdy 1000 mieszkańców przypadają 954 pojazdy, czyli niewiele brakuje do sytuacji idealnej, gdy każdy będzie jeździł jakimś pojazdem. W Białymstoku jeszcze długo nam to nie grozi, bowiem przegrywamy z Przemyślem różnicą 368 aut/1000 osób. Rankingowy wynik stolicy Podlaskiego to 586 pojazdów/1000 mieszkańców. Z jednaj strony można się z tego cieszyć, bo mniej pojazdów to m.in. mniejsze korki, ale z drugiej oznacza to np. że jesteśmy społecznością mniej zamożną.